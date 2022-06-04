نائب في البوندستاغ: مواقف واشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية تغيرت

قال بيوتر بايسرون النائب في البوندستاغ الألماني، إن تصريحات هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق حول الأزمة الأوركانية وما نُشر في الإعلام الأمريكي يشير إلى تغير في المواقف من الأزمة الأوكرانية.

تغير الموقف الأمريكي

وفي مقال بموقع iDNES.cz أضاف النائب أن تصريحات كيسنجر حول الأزمة والمنشورات في الصحافة الأمريكية مؤخرا تشير إلى تغيير في موقف واشنطن بشأن الوضع في أوكرانيا، موضحًا أن تغيير موقف الولايات المتحدة ظهر مؤخرا بمقال في صحيفة نيويورك تايمز الذي أكد أن الصراع المسلح مع روسيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف النائب الألماني أن كبار كتاب المقالات وكيسنجر لم يتحولوا فجأة لمعجبين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن تحولهم بمقدار 180 درجة في آرائهم بشأن الأزمة يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حققت بالفعل ما أرادته، وبالتالي فهي غير مهتمة بمواصلة الصراع، لافتًا إلى أنه على مدار الـ30 عاما الماضية، وسع الأمريكيون بالفعل نطاق نفوذهم إلى أقصى حد، ونقلوا حدودهم من وسط أوروبا إلى ضفاف نهر الدنيبر.

الولايات المتحدة لم تعد قادرة

وأشار بايسرون إلى خطاب الرئيس الروسي بوتين في مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2007، عندما عارض بوضوح توسع حلف شمال الأطلسي الناتو إلى الشرق، وخلص إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على التدخل في الوضع في أوكرانيا، لأن أراضيها تنتمي إلى مجال نفوذ قوة عالمية أخرى.