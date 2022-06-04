أوكرانيا تعلن مقتل 19 من القوات الروسية.. وسقوط 4 صواريخ كروز

تمكنت القوات الأوكرانية من قتل 19 من القوات الروسية، وتدمير مستودعًا للذخيرة، ومدفع هاوتزر من طراز «مستا بي» و3 مدافع ذاتية الدفع من طراز «جياتسنت إس» ومستودع ذخيرة، أمس الجمعة.

وتمكن القوات الأوكرانية، من إسقاط 4 صواريخ كروز، «واحد فوق البحر بمنطقة «أوديسا»- و3 آخرين فوق منطقة «ميكولايف»، تم إطلاقهم من غواصة في الاتجاه الجنوبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

طائرة أوكرانية تدمر أكثر من 20 من مركبات الأفراد المدرعة الروسية

ودمرت طائرة هجومية تابعة لـ الجيش الأوكراني، أكثر من 20 من مركبات الأفراد المدرعة الروسية، كما دمرت صاروخ جو أرض من طراز «كيه أتش-59» وأسقطت 3 طائرات مسيرة.

من جانبها، أشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إخلاء القوات الروسية، نحو 100 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية التالفة.

من جانبه، قال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، إن لدى بلاده معلومات عن ظروف الاحتجاز وإمكانية الإفراج عن أفراد «فوج آزوف» من الأسر حيث يظل عملاء المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية على اتصال بهم.

وفي وقت سابق، تبرعت الولايات المتحدة بنحو 90 سيارة، لحرس الحدود والشرطة الأوكرانيين، فيما نشر مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورا لـ السيارات.

موسكو تتهم «واشنطن» بإثارة التوترات الطائفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بدورها، رفضت سفارة «موسكو» لدى «واشنطن»، اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية بوجود انتهاكات منهجية وجسيمة للحقوق الدينية في روسيا، وأشارت السفارة في بيان، إلى أن التسامح من طبع الروس.

واتهمت السفارة الروسية، «واشنطن» بإثارة التوترات الطائفية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويوجوسلافيا السابقة من أجل مصالحها الجيوسياسية،

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قال في وقت سابق، إن الحرب «الروسية الأوكرانية» تسببت في أزمات عالمية في مجالات الغذاء والطاقة والتمويل.