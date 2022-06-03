زيلينسكي: ندافع عن أوكرانيا منذ 100 يوم.. النصر سيكون لنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو ظهر فيه نفس الوزراء والمستشارين الذين ظهروا معه في بث في 24 فبراير، وهو اليوم الذي شن فيه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هجومه: «النصر سيكون لنا».

وأعلن زيلينسكي يوم الجمعة أن «فريقنا أكبر بكثير» و«القوات المسلحة لأوكرانيا هنا والأهم من ذلك أن شعبنا موجود هنا، لقد كنا ندافع عن أوكرانيا منذ 100 يوم بالفعل المجد لأوكرانيا».

زيلينسكي: المجد لأوكرانيا

فى السياق، قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية استعادت حوالي 20% من الأراضي التي فقدتها في سيفيرودونتسك منذ الغزو الروسي، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال سيرهي جايداي، رئيس المنطقة الشرقية من لوهانسك، اليوم الجمعة، على التليفزيون الوطني: «في حين كان الوضع صعبًا قبل ذلك، كانت النسبة التي تحتفظ بها روسيا في مكان ما حوالي 70%، فقد قمنا الآن بدفعهم إلى الخلف بنحو 20% تقريبًا».

وأوضح جايداي إن القوات الروسية كانت تهاجم وتتقدم نحو المواقع الأوكرانية لساعات ، لكن المدافعين عنها لم يصابوا بأذى.

أوكرانيا: استعدنا 20 % من الأراضي التي فقدتها سيفيرودونتسك منذ الغزو

وتابع: «هذه هي الطريقة التي يتقدمون بها خطوة بخطوة لأنهم يدمرون كل شيء بالمدفعية والطائرات وقذائف الهاون».

وأوضح «لكن بمجرد أن يكون لدينا أسلحة غربية بعيدة المدى كافية، فإننا سنقوم بدفع مدفعيتهم بعيدًا عن مواقعنا، وبعد ذلك، صدقوني، المشاة الروس، سوف يجرون فقط».

منذ الغزو، توغلت القوات الروسية في المدينة في محاولة للاستيلاء عليها من أجل تحقيق هدفها المعلن للسيطرة على مقاطعة لوهانسك بأكملها.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاحات الأخيرة في المنطقة.