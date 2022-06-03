بايدن: حرب بوتين فى أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن حرب بوتين في أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء، وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف بايدن، أن شحنات الحبوب من أوكرانيا توقفت بسبب الحرب.

بايدن: شحنات الحبوب من أوكرانيا توقفت بسبب الحرب

وطالب بايدن مجلس الشيوخ الأمريكى بالتحرك للتخفيف عن العائلات الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا «نسعى لمساعدة الملايين من الأمريكيين بسبب ارتفاع الأسعار».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل ثلاثة أشهر وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت قبل 3 أشهر

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة بعيدة المدى خلال الثلاثة أسابيع القادمة، منوهة بأن أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة ضد روسيا.