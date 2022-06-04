السفير الهولندي بالقاهرة يشيد بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

التقى السفير الهولندي بالقاهرة، السيد هان ماوريتس سخابفلد، وفدا من مسؤولي مستشفى شفاء الأورمان، وذلك على هامش احتفال السفارة الهولندية باليوم الوطني الهولندي.

وتعرف السفير الهولندي بالقاهرة على تفاصيل إنشاء مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، ومستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال في الأقصر، وما يتم تقديمه من خدمات طبية مميزة ومجانية لأبناء محافظات الصعيد.

المستشفى يضاهي كبرى مستشفيات أوروبا

وأبدى السفير الهولندي بالقاهرة إعجابه وانبهاره بالمستوى الكبير للمستشفى الذي يضاهي كبرى مستشفيات أوروبا، مرحبا بالتعاون بين السفارة الهولندية ومؤسسة شفاء الأورمان.

ووعد السفير الهولندي بالقاهرة بزيارة المستشفى خلال الزيارة المقبلة مع عدد من أبناء هولندا من المقيمين في الأقصر، مشيرا أنه كانت هناك إشادة وثناء من أبناء هولندا من الذين زاروا وتعاملوا مع إدارة المستشفى، ما يدل على القيمة والمكانة الكبيرة للمستشفى.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لسفير هولندا بالقاهرة على إشادته ودعمه للمستشفى، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى ترحب وتنتظر زيارته.

احتفالات الجالية الهولندية باليوم الوطني

وكانت الجالية الهولندية في المدن السياحية بصعيد مصر، اختارت مدينة الأقصر الغنية بآثار ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات الفراعنة، مكانا للاحتفال بعيد ميلاد الملك (اليوم الوطني الهولندي)، وذلك بحضور السفير الهولندي لدى مصر، هان ماوريتس سخابفلد ورئيس جامعة الاقصر ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة فى الاقصر.

يُذكر أن السفارة الهولندية لدي مصر أطلقت احتفالاتها باليوم الوطني الهولندي، قبل أيام من العاصمة القاهرة، بحضور عدد من كبار المسئولين المصريين، وأعرب السفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر عن امتنانه لتمكنه أخيرًا من الاحتفال بعيد الملك في مصر بعد انحسار جائحة كورونا.

تعاون مصري هولندي وثيق

وأشار السفير شخابفلد إلى أنه على مدار العامين الماضيين، عمل بشكل وثيق مع مصر في ملفات مختلفة شملت مجالات إدارة المياه والري والزراعة وأعمال الدلتا منذ القرن العشرين والحادي والعشرين.