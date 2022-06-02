«تعليم الأقصر»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، ستظهر يوم الثلاثاء المقبل، فور اعتمادها من المحافظ، وسيتم إعلان أسماء أوائل الشهادة في اليوم ذاته.

انتهاء تصحيح امتحانات الإعدادية بالأقصر

وأضاف «السيد» في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء تماما من أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بكافة الإدارات التعليمية السبع، وتجري الآن عمليات المراجعة للدرجات وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء منها.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن الامتحانات انتهت على نحو جيد، دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات، وذلك نتيجة التنسيق المستمر وعقد غرفة عمليات مستمرة قبل وأثناء الامتحانات ومستمرة حتى إعلان النتيجة.

أعداد طلاب الإعدادية في بالأقصر

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، بدأت يوم السبت الموافق 14 مايو الماضي، وانتهت الخميس الموافق 19 من الشهر نفسه، وبلغ عدد اللجان في إدارة الأقصر التعليمية 24 لجنة، إدارة البياضية 10 لجان، إدارة الطود 20 لجنة، إدارة الزينية 8 لجان، إدارة القرنة 21 لجنة، إدارة أرمنت 16 لجنة، إدارة إسنا 52 لجنة.

ويبلغ إجمالي أعداد طلاب إدارة الأقصر 4091، يشمل منتظم ومنازل ودمج منتظم ودمج منازل، وإدارة البياضية 1155 طالب منازل ومنتظم ودمج، وإدارة الطود 1982 طالبا، وإدارة الزينية 1190 طالبا، وإدارة القرنة 2450 طالبا وطالبة، ويشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة أرمنت 2791 طاللبا، ويشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة إسنا 7068 طالبا، ويشمل منتظم ومنازل ودمج، بإجمالي 2047 منتظم و2076 منازل و300 دمج و4 دمج منازل، بإجمالي عدد الطلاب 20727 طالبا.