أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83% من إجمالي المتقدمين للامتحانات، كما أعلن أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية ببورسعيد.

الفتيات تفوقن على الذكور في الشهادة الإعدادية

وأكد محافظ بورسعيد، أن البنات أظهرن تفوقهن على الذكور في العشرة الأوائل، حيث يوجد اثنين فقط من الذكور، موضحا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الأول من العام الدراسي الحالي هو 12821 طالبا وطالبة، منهم 6279 من الإناث و6542 من الذكور، مشيرا إلى أن عدد الناجحين بنسبة 96% طالبا وطالبة، متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب.

أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية ببورسعيد

وأعلن محافظ بورسعيد، أسماء العشرة الأوائل التي حصلت على المراكز الأولى على مستوى المحافظة، وهي الطالبة هنا محمد رجب حسن إبراهيم، مدرسة العصفوري الخاصة للغات، والثانية ماسة محمد ابراهيم سلامة، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والثالثة شهد أحمد محمد أحمد أبو سليمة، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية، والرابع إبراهيم عبده إبراهيم عبده صيام، مدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين، والخامس محمد أحمد خليل حامد المحروقي، مدرسة القناة الإعدادية بنين.

كما حصلت على المركز السادس نادين محمد حسن الدسوقي، مدرسة الراهبات الخاصة، والمركز السابعة شهد هاني أحمد سليم، مدرسة الراهبات الخاصة، والثامنة مريم أسامة فوزي نظير، مدرسة الراهبات الخاصة، والتاسعة سما شريف السيد إبراهيم، مدرسة الراهبات الخاصة، والعاشرة جنة محمد إبراهيم السيد، مدرسة سانت ماري الخاصة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد بدأت يوم الخميس 19 ماي الجاري، وقد أدى الامتحانات 12827 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة الحضور 99% موزعين على 64 لجنة.

يذكر أن بورسعيد من أولى المحافظات التي قرر فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اتباع نظام البابل شيت بها.