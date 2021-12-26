خطوات الاستعلام عن موعد جلسات المحاكمة خلال 60 ثانية من هاتفك المحمول

بعد انتشار جائحة كورونا في العالم، زادت الحاجة إلى الخدمات الإلكترونية لتقليل الاحتكاك والزحام في المصالح الحكومية، وهو ما بدأت الحكومة المصرية تنفيذه، حيث أتاحت وزارة العدل عددًا من الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطنين، خاصة في مجال المحاكم، حيث أصبح بإمكانك الاستعلام عن موعد جلسة وتفاصيلها، بخطوات بسيطة.

وفي هذا الصدد، يستعرض بوابة موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن مواعيد جلسات المحاكمات من موقع بوابة وزارة العدل المصرية، وذلك في التقرير التالي:

خطوات الاستعلام عن موعد جلسة محاكمة

الدخول إلى بوابة وزارة العدل، والوصول إلى الخدمات الإلكترونية، وهي مقسمة لـ 4 خدمات وهي كالآتي: «الاستعلام عن رول جلسة - الاستعلام عن موقف دعوى - الاستعلام عن رول دعوى - الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه».

يقوم المواطن باختيار، الاستعلام عن رول جلسة، وبعد الدخول على الخدمة، قم بالضغط على بدء الخدمة.

سيطلب منك إدخال بيانات القضية، بداية من درجة المحاكمة، سواء «النقض، الاستئناف، الابتدائي، الجزئي» نوع الدعوى، المحكمة، الدائرة، تاريخ الجلسة، وأخيرًا الضغط على البحث، لتظهر بعدها النتيجة التي يبحث عنها المواطن، وهي موعد رول الجلسة عبر بوابة وزارة العدل.

كانت وزارة العدل المصرية، قد أتاحت خلال الفترة الماضية، العديد من خدماتها للمواطنين إلكترونيًا من خلال عدة منافذ وطرق مختلفة، خاصة الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل المصرية، أولهما عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بالإضافة إلى إتاحة عدد كبير من الخدمات عبر تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، وهو تطبيق إلكتروني يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما يمكن تحميله على الهواتف المحمولة على اختلاف أنظمة تشغيلها سواء كانت «أندرويد» أو «آيفون» أو «هواوي».