حبس عاطل متهم بقتل نجله في سوهاج.. ضربه بعصا على رأسه

قررت النيابة العامة بمركز المراغة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، حبس «فرج»، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامه بقتل نجله «يوسف»، البالغ من العمر 6 سنوات، عقب تعديه عليه بالضرب على رأسه باستخدام عصا، في محاوله منه لمنعه من الخروج واللعب في الشارع.

ضربه لمنعه من اللعب في الشارع

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تمكنت من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة، إثر قيامه بقتل نجله البالغ من العمر 6 سنوات، بعد أن تعدى عليه بالضرب على رأسه مستخدما عصا، وذلك في محاولة منه لمنعه من الخروج واللعب في الشارع.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد وفاة طفل في السادسة من العمر على يد والده بناحية قرية الغريزات، بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، ونُقلت الجثة إلى مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

المتهم يعترف بالواقعة

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وفاة الطفل «يوسف . ف»، 6 سنوات، عقب قيام والده بالتعدي عليه بالعصا على رأسه في محاولة من المتهم لمنعه من الخروج للعب في الشارع.

وضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الموضح في التحريات، وحُرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.