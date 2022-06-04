سوهاج في 24 ساعة.. وفاة طفل غرقا ونجاة شاب من الانتحار

شهدت محافظة سوهاج، حوادث متفرقة، تنوعت ما بين غرق، ووجود إصابات إثر مشاجرة، وتسمم عامل عقب تناوله مادة سامة بقصد الانتحار.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، والمراغة، وطهطا، بغرق طفلة، ووجود إصابات إثر مشاجرة، وتسمم عامل عقب تناوله مادة سامة بقصد الانتحار.

مصرع طفلة غرقا

استقبل مستشفى البلينا المركزي «فرحة ع ش ا» 3 سنوات، وتقيم دائرة المركز «جثة هامدة» ادعاء غرق.

وأفاد عم الطفلة «هيثم ش ا أ»، 39 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلة شقيقه المذكورة أمام المنزل أختل توازنها وسقطت بحوض مياه خاص بري أرضهم الزراعية، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

مشاجرة ومصابين بدائرة المركز

وفي سياق آخر، تبلغ لمركز شرطة المراغة، شمال محافظة سوهاج، من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «السيد م أ»، 27 سنة، عامل، مصاباً «جرح بالصدر من الناحية اليسرى»، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وطرف ثان «أحمد ا أ ح»، 28 سنة، سائق مصابا بـ«كسر بالفك والأنف والقدم»، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وأفاد الطرف الأول اتهامه للطرف الثاني بالتعدي عليه وإحداث إصابته بسلاح أبيض كان بحوزته، وأفاد الطرف الثاني بمضمون ما تقدم وأضاف بحدوث إصابته لسقوطه أرضاً لقيامه بالركض خوفاً من الأهالي وضبط بحوزته سلاح أبيض «سكين» بسبب خلافات بينهما.

اشتباه كسر بـ«الجمجمة» ادعاء سقوط من علو

في سياق متصل، استقبل مستشفى سوهاج الجامعي «مكة أ ع إ»، 5 سنوات، وتقيم دائرة القسم، مصابه «اشتباه كسر بعظام الجمجمة»، ادعاء سقوط من علو.

وأفاد والدها «أحمد ع إ ع»، 42 عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجلته بشرفة المنزل بالطابق الثالث، اختل توازنها وسقطت أرضًا ما أدى لإصابتها، ونفى الشبهة الجنائية.

تبلغ لقسم طهطا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «عمر ح ع ا»، 18 سنة، عامل ويقيم بندر دائرة القسم مصاباً «حالة إعياء»، والحالة العامة متوسطة، ادعاء تناول مادة سامة.

وأفاد والده «حسين ع ا ا»، 61 سنة، لا يعمل، ويقيم بذات الناحية، أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل تناول ماده سامة لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق