«أثناء غسيل الأواني».. غرق فتاة في سوهاج بعد أن انزلقت في الترعة

غسل الأواني والملابس بالترعة والمسطحات المائية مساءا عادة مازال يحافظ عليها بعض قرى ومراكز محافظة سوهاج، لكن نهاية مأساوية حدثت للفتاة ذات 17عاما، حيث لقيت مصرعها غرقا بأول ساعات اليوم لسقوطها بترعة الكسرة بمركز البلينا أثناء غسيل الأواني.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد غرق فتاه بالمركز.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلي الفور انتقل مأمور مركز شرطة البلينا لموقع الحادث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية.

وبإلانتقال لموقع الحادث تبين غرق المدعوة شيماء ح خ، 17 عاما لا تعمل، حيث وجدت جثتها بترعة الكسرة وتقيم دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وقد تم انتشال الجثة، بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.

نفي الشبهة الجنائية وتقرير الصفة التشريحية

وبسؤال والدتها المدعوة نجلاء ع م، 45 عاما، ربة منزل وتقيم دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، قررت بأنه أثناء قيام ابنتها بغسل الأواني علي شاطئ ترعة اختل توازنها وسقطت بها، ولعدم إجادتها السباحة غرقت بها، وقد نفت والدتها الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية. وقد وضعت الجثة تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع 4 فتيات غرقا من عائلة واحدة

جدير بالذكر انه لقى 4 من عائلة واحدة أبناء عمومة بينهما تؤمتان مصرعهم غرقا، داخل قرية العيساوية بمركز أخميم، أثناء غسيل الملابس بالترعة.