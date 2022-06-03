إصابة 5 أطغال بتسمم بعد تناولهم «بسبوسة» من أحد الباعة في سوهاج

يعملن منذ طفولتهن ليحصلن مصروفات الدراسة والمعيشة، 5 فتيات بل زهرات من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أردن الحصول على متعة صغيرة تذكرهن بطفولتهن فابتعن قطع الحلوى «بسبوسة» ولكنها كانت فاسدة ليصبن جميعا بالتسمم ويتم نقلهم لمستشفى طهطا العام لاسعافهن.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج يفيد استقبال مستشفي طهطا العام بمحافظة سوهاج: شهد ح ج، 11 عاما طالبه بالمرحلة الإعدادية، وشروق أ خ 12 عاما بالمرحلة الإعدادية، وإيمان ح أ 16عاما بالمرحلة الإعدادية، ونحمدو ح أ 12 عاما بالمرحلة الإعدادية، ومياده ر ع 13 عاما بالمرحلة الإعدادية.

تحويل فتاتين لمستشفى سوهاج الجامعي

وجميعهم يقيمون دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج ويعملن عاملات تغليف بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ويعانين من «حالة إعياء وقيئ» ادعاء تناول طعام فاسد، وقد تم تحويل الثالثة والخامسة لمستشفي سوهاج الجامعي لمحاولة إسعافها لسوء حالتهم.

نفي الشبهة الجنائية وضبط صاحب محل البقالة

وبسؤالهن قررن حدوث إصابتهن عقب تناولهن قطع حلوي «بسبوسة» من أحد محلات البقاله دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج ملك المدعو «أحمد م ع 29 عاما صاحب محل بقاله بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وقد ثبت أن محل البقالة غير مرخص، ويقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج وقد نفت كل منهن الشبهة الجنائية.

وقد تم ضبط صاحب المحل المشار إليه و بسؤاله قرر بمضمون ما تقدم وانه بالفعل الفتيات ابتعن منه حلوى البسبوسة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.