حظك اليوم برج السرطان الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تخطى العقبات رغم وجود مصاعب وتحذيرات لليوم الثاني، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان العاطفي الذي يعرف أنه يملك طاقة لتنظيم حياته بشكل كبير.

وبحسب علم الفلك، فمولود برج السرطان يفضل بل ويحب التخطيط في كل خطواته، ويرفض أن يخضع لقرارات الآخرين، كما يحب الاعتماد على نفسه، وفي سبيل ذلك يجتهد كثيرًا لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها، كما أنه من الشخصيات القيادية خاصة أن سماته الشخصية تؤهله لتحقيق ذلك.

ويعرف عن مولود برج السرطان أنه شخص يتمتع بالشجاعة والجرأة ولا يخشى المغامرة، كما يحب أصحاب هذا البرج التجديد في حياتهم إذ يكرهون الروتين، ولا يحبون إيقاف طموحهم عند حد معين، وهذا ما يساعدهم كثيرًا على صعود السلم الوظيفي سريعًا، كما أنهم من الشخصيات التي لا تخشى تحمل المسؤولية، ولديهم القدرة على لفت انتباه مديريهم.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

لليوم الثاني على التوالي أوضحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن الأفلاك تحذر مولود برج السرطان أن القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك اليوم بمراجعة خطواتك ونفقاتك وإدارة وضعك المهني والمالي بجدية، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الجانب الاجتماعي والعاطفي فـ حظك اليوم الأحد مولود برج السرطان يخبرك بأنه رغم الضغوط، فينوس وعطارد داعمان وقد يساعدانك على القفز فوق العقبات.