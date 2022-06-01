حظك اليوم برج السرطان الخميس 2-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يعد برج السرطان من أكثر الأبراج التي يمتلك الأشخاص الذين ينتمون إليه العديد من الصفات والمميزات التي تجعلهم يحظون بمكانة خاصة ومميزة في قلوب من حولهم، وبتميز مواليد هذا البرج بالخيال الواسع وحبهم للإبداع والابتكار بشكل دائم ومستمر.

كما يعتبر برج السرطان أحد الأبراج المائية ما يجعل مواليد الفترة من 21 يونيو حتى 22 يوليو يتمتعون بحساسية زائدة ولهم صفات عاطفية، ومن أكثر الأشخاص التي يسهل التعامل معهم دون عناء ويكون هناك توافق شديد بينهم هم مواليد برج الحوت والعقرب، إذ إنهم ينتمون لنفس مجموعة الأبراج المائية.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ «الوطن» أن حظك اليوم الخميس 2-6-2022 لمواليد برج السرطان تزداد اليوم نقاطهم الإيجابية في عيون الآخرين، كما يمكنهم التحرك بجرأة وشجاعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم العملية، ولكن عليهم الانتباه جيدًا لحقوقهم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تقول «فؤاد» إنه بالرغم من الضغوط المحيطة بهم هذه الأيام، فإن القمر في برجهم ويساعدهم ذلك على إثبات وجودهم في حياة الأحباب والأصدقاء، وتؤثر شخصيتهم الساحرة بصورة كبيرة في جميع المحيطين بهم اليوم.