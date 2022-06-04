جامعة الجلالة: مصروفات الدراسة في متناول المواطن العادي فيديو

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة إن الجامعة هي جامعة أهلية حكومية غير هادفة للربح ومملوكة لوزارة التعليم العالي بمصاريف في متناول المواطن العادي وغير هادفة للربح.

وأضاف أن نمط التعليم وبرامجه في جامعة الجلالة مختلف عن الجامعات الحكومية العادية، وفي اللائحة الخاصة بالجامعة يوجد 60 برنامجا وخلال عام ونصف بدأ تدريس 27 برنامجا في كليات مختلفة وجميع التخصصات موجودة فهي جامعة ذكية من الجيل الرابع، وهذا ليس مجرد حديث، لكنه يظهر في البرامج المقدمة وتميز أعضاء هيئة التدريس.

وزارة التعليم العالي لديها 3.6 مليون طالب في التعليم الجامعي

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة خلال حديثه مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة «إكسترا نيوز»، «ننفذ تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قال هنوريكو جامعة ماشوفتهاش قبل كدا خالص، وبالفعل نحلم أن تكون هذه الجامعة هي جامعة الجلالة»، موضحا أن وزارة التعليم العالي لديها 3.6 مليون طالب في التعليم الجامعي وهدف الدولة في عام 2030 نصل لـ5.6 مليون، وهذا يعني زيادة العدد 2 مليون طالب بأقل من 10 سنوات، فلابد من زيادة الإتاحة، «بعد ما كنا 35% من سن 18 لـ22 عاوز أوصل بالرقم ده لـ50% بالسن من 18 لـ22».

السعة الإستيعابية لجامعة الجلالة تصل لـ25 ألف طالب

وتابع القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة أنه هناك رغبة لربط كل البرامج الموجودة بسوق العمل وكسب مهارات بالنسبة للطالب والشراكات الدولية، وكل ذلك موجود بجامعة الجلالة وهو زيادة الأعداد بعدد مناسب لأعضاء هيئة التدريس، والسعة الإستيعابية تصل لـ25 ألف طالب.