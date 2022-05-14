رئيس جامعة الجلالة: إتاحة دراسة برامج جامعة «أريزونا» بتنسيق 2022

أكّد الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية بمنطقة العين السخنة أنَّ هناك استعدادات تتمّ لأعلى مستوى بالجامعة لتنسيق 2022، لافتًا إلى أنَّه جرى الانتهاء من تجهيز كل البرامج الدراسية الخاصة بجامعة «أريزونا» الأمريكية لإتاحتها أمام الطلاب في تنسيق 2022، قائلًا: «سنبدأ العام الجديد في الدراسة ببرامج جامعة أريزونا، وستكون جديدة وهي 6 برامج دراسية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب والاقتصاد».

جامعة الجلالة تبدأ في إتاحة برامج جامعة أريزونا بتنسيق 2022

وعن الامتيازات التي ستقدمها الجامعة للدراسين بالبرامج المشتركة بين جامعة الجلالة و جامعة أريزونا، أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الطالب سيحصل على شهادة مزدوجة، الأولى من أريزونا و الثانية من الجلالة، مضيفاً أنَّ قيمة المصروفات المقدرة للالتحاق بكل برنامج تعادل ربع القيمة التي كان سيدفعها الطالب حال السفر إلى جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.

جامعة الجلالة: استعدادات مكثفة لتنسيق القبول 2022

وأضاف رئيس جامعة الجلالة أنَّ شروط القبول للطلاب تتمّ وفقا للقواعد والاشتراطات الموضوعة بالتنسيق بين جامعة الجلالة وجامعة أريزونا في هذا الشأن والمتمثلة في ضرورة اجتياز الطالب اختبارات القبول والحد الأدنى للالتحاق بالكلية وفقاً لمجموع التنسيق، مشيراً إلى أنَّ الجامعة وفرت كل الإمكانيات والتجهيزات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.

وتابع القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أنَّ الجامعة مجهزة بأحدث النظم التي تتماشى مع جامعت الجيل الرابع، من حيث الإمكانيات العلمية في المعامل والمدرجات وقدرات أعضاء هيئة التدريس و الإقامة الجيدة للطالب و عضو هيئة التدريس، مضيفاً أنَّ المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد كما هي العام الماضي مراعاة للظروف الاقتصادية.