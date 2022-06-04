شاكيرا تؤكد انفصالها عن بيكيه في بيان رسمي: نرجو احترام خصوصيتنا

أكدت النجمة العالمية شاكيرا، انفصالها عن لاعب كرة القدم وجيرارد بيكيه، في بيان صحفي، وذلك بعد علاقة استمرت ما يقرب من 12 عامًا، وقالت شاكيرا في بيان مشترك مع صديقها السابق: «نأسف لتأكيد انفصالنا، من أجل رفاهية أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام خصوصيتنا»، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء البيان لتأكيد الأخبار التي انتشرت على مدار الأيام الماضية حول انفصالهما بسبب خيانة لاعب كرة القدم لها.

شاكيرا تنفي نقلها إلى المستشفى بسبب نوبة عصبية

ونفت شاكيرا خلال تدوينة عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي، ما تردد حول تقلها إلى المستشفى بسبب إصابتها بنوبة عصبية، مؤكدة أن سيارة الإسعاف التي تواجدت في منزلها بتاريخ 28 مايو الماضي، كانت من أجل نقل والدها الذي أصيب بعد سقوطه، وكشفت أنه يتلقى في طريقه للتماثل إلى الشفاء.