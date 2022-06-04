ضبط 7 أطنان أقماح قبل توريدها لجهات غير حكومية في طهطا

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالتعاون مع مديرية التموين بسوهاج، ومباحث التموين، بضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 7 أطنان من الأقماح قبل توريدها لجهات غير حكومية، وذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق القانون ومنع تداول الأقماح خارج الإطار القانوني.

التحفظ على الكمية المضبوطة من القمح

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتوريد الأقماح المضبوطة للشونة بمدينة طهطا، لافتا إلى المتابعة المستمرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط حركة تداول الأقماح، ومنع أية مخالفات، مناشدا المزارعين والتجار بتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع الحكومية المخصصة لذلك.

فرض الرقابة على حركة تداول ونقل الأقماح

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد عقد اجتماعا لمتابعة موقف توريد الأقماح للشون والصوامع، والتأكيد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة تداول ونقل الأقماح

ووجه الفقي خلال الاجتماع بضرورة إعداد تقرير مفصل حول مؤشرات التوريد لكل مركز من المراكز بالمحافظة، واستلام جميع الكميات التي يتم توريدها إلى الصوامع والشون وعدم رفض أية أقماح لأي سبب من الأسباب إلا للإصابة الحشرية، مع التنبيه على الجمعيات الزراعية بمنع تسليم أية أسمدة للمزارعين بدون إيصال توريد الأقماح، والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات ومصادرة الأقماح المضبوطة.