جامعة الجلالة: انضم إلينا 3 آلاف طالب في أقل من عام ونصف منذ الافتتاح

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة إن الجامعة لديها حوالي 3000 طالب في أقل من عام ونصف منذ افتتاح الجامعة، مشددا على ربط البرامج التعليمية بسوق العمل منذ اليوم الأول للطالب بالدراسة، فالطلاب يخرجون للتعلم بسوق العمل، إما التدريب والتعلم بالمصانع أو المواقع، كما يتم ربط المهارات بسوق العمل والشراكات الدولية مع جامعة الجلالة.

الشناوي: الطلاب يحصلون على شهادات يدفعون فيها آلاف الدولارات بالخارج

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة خلال حديثه مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة «إكسترا نيوز»: «في كتير من طلابنا يبيقو عاوزين يآخدو الشهادة الأجنبية، وقررنا نجيب الشهادات اللي بيسافرولها وبيدفعولها آلاف الدولارات علشان يآخدوها بنجيبهالهم بكل جودتها، وعلشان كدا من يناير 2020 وزير التعليم العالي سافر لجامعة أريزونا، وكان الاختيار للجامعة دي دونا عن غيرها لعدة أسباب، وهي إن الجامعة رقم 1 في الابتكار بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أن الطالب يرتبط بسوق العمل وما يحتاجه سوق العمل، وهي واحدة من أحسن 130 جامعة على مستوى العالم».

الشهادة الأجنبية للدارس في جامعة الجلالة تؤهله للعمل

وتابع القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة أن الشهادة الأجنبية التي يحصل عليها الطالب الدارس في جامعة الجلالة ليست مجرد شهادة فقط، بل شهادة وشراكة استراتجية أيضا والشراكة في التسويق والأبحاث والمشروعات، وتم الاتفاق هذا العام على البدء بـ3 مجالات بـ5 برامج بمبلغ مالي يعد ربع التكلفة إذا ساف الطالب للخارج.