بعد حادث أكفال التجمع.. قيادة السيارات بسرعة جنونية «عرض مستمر»

حوادث متكررة شهدتها مصر في الأونة الأخيرة، ترجع إلى السرعة الجنونية أثناء القيادة على الطريق، كان آخرها حادث سير وقع بمنطقة التجمع الخامس، أصيب فيه ثلاثة أطفال «أشقاء» بسحجات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد.

3 أشقاء ضحايا حادث سير التجمع

ترجع تفاصيل الواقعة إلى سير الأم بصحبة أطفالها أعلى الرصيف بأحد الشوارع بمنطقة التجمع، متجهين إلى محل سكنهم، حتى فوجئت بسيارة مجهولة الأرقام تصطدم بأطفالها وتفر مسرعة، الأمر الذي تسبب في إصابة أطفالها، وبعد عمل التحريات اللازمة تبين أن السيارة المتسببة في الواقعة ترجع ملكيتها إلى أحد الأشخاص المقيمين بدائرة القسم، ووقت وقوع الحادث كانت بحيازة نجل الشخص وهو طالب، مرتكب الواقعة.

وقررت جهات التحقيق تجديد حبس طالب في المرحلة الثانوية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إصابة 3 أطفال أشقاء بالخطأ ودهسهم بسيارة والده، كما نسبت إليه جهات التحقيق أيضًا تهمة قيادة سيارة دون الحصول على التراخيص من المرور.

واقعة طفل المرور

حوادث الطريق التي وقعت بسبب السرعة الجنونية لم تقتصرعند واقعة التجمع الخامس، مازالت حوادث الطرق يقع بسببها ضحايا كثيرون، بزر بعضها على الساحة الإعلامية، وترصد الوطن في هذا التقرير آخر حوادث السرعة الجنونية خلال الأشهر القليلة الماضية.

حادث طريق المنشي بالجيزة

قبل أيام قليلة، وبسبب السرعة الجنونية، شهد طريق المنشي بمدينة الصف جنوب الجيزة، الأربعاء الماضي، حادثًا مأسويًا بعد اصطدام ميكروباص بسيارة ميني باص، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن وفاة السائق و3 من الركاب، وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى الصف المركزي، والمتوفين لمشرحة المستشفى.

وفي مايو الماضي، لقيت فتاة مصرعها وأصيبت 4 فتيات أخريات، دون سن 18 سنة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق «بورسعيد - دمياط»، أمام «مطار الجميل»، غرب مدينة بورسعيد، وتبين بعد التحريات أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

حادث الطريق الأوسطي

حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي بمدينة 15 مايو بحلوان، في يناير الماضي، كان المتهم الأول فيه أيضا السرعة الجنونية، وأسفر عن وفاة 3 ضحايا و7 مصابين، وكشفت تحريات المباحث، أن سائق الميكروباص كان يسير بسرعة جنونية على الطريق، وفشل في السيطرة على عجلة القيادة أثناء دخوله إلى أحد المنحنيات، مما تسبب في وقوع الحادث.

وفي يناير الماضي أيضا، شهدت قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، سقوط سيارة تاكسي في مياه الترعة بشكل مفاجئ بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في انفجار إطار «كاوتشوك»، وتم الدفع بعدد من الأوناش لرفع السيارة من الترعة، وتمكن الأهالي من إنقاذ قائد السيارة وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى طوارىء مستشفى المحلة العام.

طريق محور 26 يوليو

وفي أبريل الماضي، شهد طريق محور 26 يوليو، حادثا مروريا مأساويا، حيث انقلب ميكروباص ركاب، بعدما اصطدم بالحواجز الأسمنتية منتصف الطريق، وأدى الحادث لوقوع ضحايا ومصابين تم نقلهم للمستشفى، وتبين من التحريات الأولية، أن الميكروباص انقلب نتيجة السرعة الزائدة، حيث اصطدم في أحد الأعمدة الأسمنتية والحواجز الموجودة بين الاتجاهين، ثم انقلب على الحواجز.