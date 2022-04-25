عاجل.. مصرع طالب في انقلاب دراجة نارية بالقطامية.. السرعة الزائدة السبب

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته إثر انقلاب دراجته النارية بدائرة قسم شرطة القطامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة ومعرفة إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

قرارات النيابة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقي مأمور قسم شرطة القطامية إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول طالب متأثرا بإصابته في حادث انقلاب دراجته النارية ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور علي جثة طالب يدعي زياد محمد يوسف 15 سنة.

كسر بالجمجمة

وبالفحص تبين إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي أسفر عن الوفاة، وكشفت التحريات بأن المتوفي كان يقود دراجة نارية وبسبب السرعة الزائدة انقلبت به الدراجة النارية قيادته، وأوضحت التحريات بأن الأهالي استدعوا الإسعاف وتم نقلة للمستشفى إلا أنه توفي أثناء إسعافه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.