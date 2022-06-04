الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة إذ تكون حالة الطقس غدًا شديدة الحرارة على معظم الأنحاء خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها بشأن حالة الطقس غدا إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس غدا

كما أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ طقس الغد سيكون غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد في تصريحاتها إلى تأثر مصر بالكتلة الهوائية الساخنة القادمة من صحراء الجزيرة العربية، التي سببت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة تستمر لعدة أيام.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموجه فيه من 1: 1.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1:5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة الأحد 5-6-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في مصر على النحو التالي:

القاهرة 36-23

الإسكندرية 29-22

وادي النطرون 35-21

طنطا 35-21

شبين الكوم 36-22

دمنهور 34-22

بلطيم 29-20

مطروح 28-20

السلوم 31-21

سيوة 36-19

بورسعيد 28-22

دمياط 27-21

الزقازيق 36-22

المنصورة 36-23

الإسماعيلية 36-21

السويس 36-21

العريش 30-21

رفح 30-21

رأس سدر 36-22

نخل 35-17

نويبع 37-23

طابا 34-22

كاترين 30-14

الطور 34-23

شرم الشيخ 37-26

الغردقة 37-24

مرسى علم 35-24

الفيوم 38-23

بني سويف 38-23

المنيا 38-24

أسيوط 39-25

سوهاج 39-25

قنا 41-25

الأقصر 42-24

أسوان 42-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 42-26

الوادي الجديد 42-26

شلاتين 40-26

أبو رماد 39-25

حلايب 35-23

رأس حدربة 35-22