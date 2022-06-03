حالة الطقس غدا السبت 4-6-2022 في مصر: كتلة هوائية شديدة الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة غدًا السبت الموافق 4 يونيو، وذلك على محافظات شمال البلاد ووصولًا إلى محافظات شمال الصعيد.

استمرار موجة الطقس شديد الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار موجة الطقس شديد الحرارة على محافظات ومدن جنوب البلاد وجنوب سيناء، نظرا لاستمرار تأثر تلك المحافظات بالكتلة الهوائية شديدة الحرارة، القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تأثرت بها كل محافظات ومدن الجمهورية، لما يقرب من 5 أيام، إلا أنها انكسرت حدتها منذ مساء الثلاثاء الماضي على محافظات شمال البلاد، وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد، إلا أن تأثيرها مازال مستمرًا حتى الآن على محافظات ومدن جنوب الصعيد، إذ تعمل على ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 39-42 على عدد من المدن الجنوبية.

عودة نشاط الرياح الشمالية الشرقية

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها منذ قليل، عودة نشاط الرياح الشمالية الشرقية، على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، واختفاء الشبورة المائية من على جميع الطرق بجميع محافظات الجمهورية.

وتابعت الارصاد الجوية، ان الطقس غدا السبت سيكون حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والوجه البحري ، فى حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه بدءًا من الأحد المقبل ستعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيًا مرة أخرى على محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وصولًا إلى محافظات ومدن شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.