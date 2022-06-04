استشاري أمراض القلب: الماء البارد غير المثلج للوقاية من آثار الطقس الحار

قدم الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، مجموعة من النصائح للوقاية من ضربات الشمس والموجات الحارة والوقاية من الجلطات في فصل الصيف، خصوصًا مع العرق والجلطات، مشددًا على أن الماء البارد غير المثلج مهم جدًا في الوقاية وعلاج الحر وضرباته، فعلى الإنسان أن يشرب 3 لترات ماء يوميا بدون عطش فلا يجب الانتظار حتى الشعور بالعطش.

العطش أولى مراحل الجفاف وفائدة عصير القصب كبيرة

وشرح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، في منشور له على «فيس بوك» أن العطش أولى مراحل الجفاف، موضحًا أن فائدة عصير القصب كبيرة، وتناول البطيخ والخضراوات والفواكه الطازجة أمر مهم جدًا.

وشدد «شعبان»، على ضرورة تجنب تناول التوابل والكافيين والمشروبات الغازية والتبغ، ناصحا بضرورة ارتداء الملابس البيضاء أو الفاتحة، والمصنوعة من الأنسجة الطبيعية من القطن والكتان وحتى الصوف.

ضرورة عدم الخروج في الشمس إلا بمظلة أو طاقية

وأكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، ضرورة عدم الخروج تحت أشعة الشمس إلا بمظلة أو طاقية أو كاب، مشددا على أن التكييف مهم جدا لأن المروحة لا تلطف الحرارة، وفي حالة عدم توافر التكييف يتوجب الاغتسال كل 3 ساعات.

وكشف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الشيوخ والأطفال هما الأكثر عرضة لمضاعفات موجات الطقس الحار.