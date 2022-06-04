تركيب بلاط «إنترلوك» بـ600 ألف جنيه لرفع كفاءة الشوارع بمدينة طهطا

تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والشوارع العامة والفرعية بنطاق المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال تركيب بلاط «إنترلوك» بشارع 36 وتفريعاته، بتكلفة 600 ألف جنيه، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

أعمال تركيب بلاط «الإنترلوك» بشارع 36 وتفريعاته

وأوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع 36 وتفريعاته بطول 500 متر، بداية من طريق المستشار، وحتى شارع الجيش ومستشفى دار الشفاء بطهطا، مشيراً إلى المتابعة المستمرة للانتهاء من كل الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ، لافتاً إلى خطة المركز لرصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة.

تشكيل فرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية

وعقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعاً في وقت سابق، مع اللجنة الدائمة والمختصة بالمراجعة الفنية والمالية والإدارية لجميع المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بنطاق سوهاج، حيث وجه محافظ سوهاج بتشكيل فرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية، وإعداد بيان أسبوعي بالمشروعات التي تم الانتهاء منها، ورصد أي معوقات والعمل على حلها، بالتنسيق بين جميع الجهات.

تضم اللجنه كلاً من محافظ سوهاج وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والكلية الفنية العسكرية، والجهة المالكة للمشروع، والجهة المنفذة، وشركة دار الهندسة استشاري عام مبادرة «حياة كريمة».