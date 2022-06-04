انسحاب دفاع المتهمة بقتل الطفلة ساندي في أولى جلسات محاكمتها.. خلاف مع الأم

انسحب دفاع المتهمة بقتل الطفلة «ساندي» -زوجة عم الضحية- وذلك نظرًا لوجود خلافات فيما بينها وبين والدتها بإحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، خلال أولى جلسات محاكمتها، وانتدبت المحكمة لها محامياً آخر.

إحالة المتهمة للمحاكمة

وجاء في أوراق القضية بعد إحالتها للمحكمة وانتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة «دنيا. خ»، أنَّها قصدت قتل الطفلة المجني عليها «ساندي البالغة من العمر 5 سنوات»، وذلك بعدما استدرجتها بعيدًا عن الأعين بحجة اللهو مع أطفالها داخل منزلها، وبعدها أطبقت بيديها على عنقها حتي فاضت روحها إلى بارئها، ولإخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها أخفت جثة الطفلة المجني عليها، داخل غسالة الملابس الخاصة بها، وذلك خشية افتضاح أمرها أو أن تنكشف جريمتها.

تفاصيل الجريمة

وأضافت أوراق القضية أنَّ المتهمة لم تكتفِ بذلك بل وضعت جثة الطفلة المجني عليها داخل جوال بلاستيكي، ونقلتها إلى أعلى سطح منزلها، وذلك أثناء انشغال أفراد أسرة الطفلة بالبحث عنها بعدما غابت عن أنظارهم لساعات طويلة.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الصف، يفيد بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، داخل جوال بلاستيكي خلف منزلها، وذلك بعد ساعات من اختفائها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة الواقعة.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، وسؤال جميع أفراد أسرة المجني عليها وأقاربها والجيران، وعما إذا كانت هناك أي خلافات مع أحد، وبتضييق الخناق على الجميع اعترفت المتهمة «دينا. خ» زوجة عم الطفلة المجني عليها بارتكابها للجريمة، وذلك لوجود خلافات في ما بينها وبين والدة الطفلة، بسبب تفرقة معاملة أهل زوجها بينهما، وهو ما أثار الضغينة في نفسها، فأقبلت على ارتكاب جريمتها.

تمّ تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بعدها بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة ووجّهت لها النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.