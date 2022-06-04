سمير صبري يكشف صورة زوجته في مذكراته: تزوجتها سرا وضيعتها من إيدي

حكى الفنان سمير صبري، قبل وفاته بعامين، من خلال مذكراته التي صدرت عام 2020 وحملت اسم حكايات العمر كله، عن زوجته الإنجليزية التي وصفها بالجميلة والحسناء، ونجله الوحيد دون أن يذكر اسمه، مع نشره صورة تجمعه وزوجته وهو شاب صغير.

سمير صبري تعرفت على زوجتي الإنجليزية وتزوجتها في السر

وتنشر «الوطن» صورة سمير صبري وزوجته، والتي نشرها من خلال مذكراته، ووصف زوجته بقوله: زوجتي كانت جميلة جدًا، هى الحب الضائع في حياتي، الذي أندم الآن ندمًا شديدًا لأنني لم أستطع الحفاظ عليه، لأن حبي للفن كان أكبر من أي شيء.

سمير صبري: أهلي كانوا سيرفضون زواجي من خواجاية

وكشف عن تفاصيل لقائه بزوجته من خلال مذكراته، حيث التقى بها بعد انفصال حبيبها عنه وهو أستاذه الإنجليزي، الذي طلب منه منحها خطابًا يعتذر فيه لعدم استكمال علاقته به لسفره للخارج وهجرته من مصر، الأمر الذي جعل سمير صبري يقترب من حبيبته التي لم يذكر اسمها.

وبدأت شرارة الحب بين سمير صبري والفتاة الإنجليزية، للدرجة التي جعلها تترك الإسكندرية وتأتي إلى القاهرة، وتسكن في منطقة الزمالك، التي قرر سمير العيش بها بعدما اشترى له والده في نفس المنطقة، وتزوجا سرًا لأنه لم يستطع أن يخبر والديه بهذا الأمر، لأنهم سيرفضون زواجه بـ خواجاية، ونفس الأمر عندما علم بخبر حملها.

وافق على إنجاب طفله في الخارج لحصوله على الجنسية الإنجليزية

وبسبب انشغاله في الفن، قررت زوجته العودة إلى بريطانيا وإنجاب طفلها هناك، ووافق سمير صبري على هذه الفكرة، حتى يحصل ابنه على الجنسية الإنجليزية «سافرت بالفعل وبقينا على اتصالات وزيارات، ولا أنسى أول مرة شيلت ابني بين إيديا، وعارف معاناته في الحياة وهو بعيد عني نفس الطفولة اللي عشتها».