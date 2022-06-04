مخرج برنامج سمير صبري: أجهز مفاجأة أهديها لروح الأستاذ

قال المخرج محمد تركي، إنه بصدد تجهيز مفاجأة، تمهيدًا لتقديمها لروح الفنان الكبير سمير صبري، الذي توفى يوم 20 مايو من الشهر الماضي، واصفًا إياه بأبيه الروحي وأستاذه الذي طالما تعلّم منه، مع الإشارة إلى أن هذه المفاجئة ستكون من خلال الإذاعة المصرية.

مفاجأة لروح سمير صبري على الإذاعة المصرية

وكتب محمد تركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «مفاجأة كبيرة وحصرية على موجات الإذاعة المصرية قريبًا برعاية السيد الفاضل محمد نوير رئيس الإذاعة المصرية، وتعاون رائع مع الإذاعي المتميز محمد عبدالعزيز مدير عام إذاعة القاهره الكبرى».

واستطرد قائلًا: «مفاجأة سأهديها لروح أبي وأستاذي سمير صبري، انتظروا الجديد على الإذاعة المصرية انتظرونا».

محمد تركي لـ سمير صبري: نتعلم من أعمالك

ووجّه رسالة إلى الفنان الراحل، في منشور آخر قائلًا: «سأظل أهدي روحك كل نجاح، ولأنك عملاق ستبقى أعمالك في الإعلام والفن دروس نتعلم منها، سمير صبري إنت كبير».

وقدّم المخرج محمد تركي، بصحبة الفنان سمير صبري، برنامج ذكرياتي، والذي كان يُبث من خلال إذاعة الأغاني المصرية يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 4 عصرًا، يستضيف من خلالها عددًا من نجوم الفن والإعلام.

جدل بسبب ابن سمير صبري

وكان سمير صبري، قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وقبل وفاته سجّل عددًا من حلقات برنامجه الإذاعي، مع ليلى علوي، ومادلين طبر، وإيناس جوهر، وحسن يوسف، وفاروق فلوكس.

وتصدر اسم سمير صبري، محركات البحث مؤخرًا عقب وفاته، بسبب الحديث عن نجله إذا كان موجودًا من عدمه، حيث سبق وأشار الفنان الراحل في لقاءات إعلامية مختلفة إلى أن لديه ابنًا من زوجة أجنبية ارتبط بها قبل أن يكمل 20 عامًا، ثم انفصلا وغادرت إلى لندن بصحبة الطفل، وأطلق عليه أسماء مختلفة ما بين جلال وطارق، وفي لقاء آخر قال إن ابنه توفى طفلًا وهو في سن الخامسة.

وقال الماكيير محمد عشوب، إن سمير صبري لديه ابنًا شابًا من فنانة مشهورة، وهو ما رفضته بعض الأصوات من بينها الناقد الفني طارق الشناوي، الذي اعتبر هذا الأمر مجرد خيالًا، ومن جانبه قال المخرج محمد تركي، والذي ظل بصحبة الفنان القدير قبل رحيله بسنوات، أنه لم ير أي صورة لنجل سمير صبري ولم يتحدث عنه إطلاقًا.