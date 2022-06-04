المؤبد لقاتلة الطفلة ساندي في أولى جلسات محاكمتها

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة بقتل الطفلة ساندي «زوجة عمها»؛ نظرا لوجود خلافات مع والدتها في إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، بالسجن المؤبد، وذلك خلال نظر أولى جلسات محاكمتها.

وجاء في أوراق القضية بعد إحالتها للمحكمة وانتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة «دنيا. خ»، أنها قصدت قتل الطفلة المجني عليها «ساندي البالغة من العمر 5 سنوات»، وذلك بعدما استدرجتها بعيدا عن الأعين بحجة اللهو مع أطفالها داخل منزلها، وبعدها أطبقت بيديها على عنقها حتى فاضت روحها إلى بارئها، ولإخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها وضعت جثة الطفلة المجني عليها داخل غسالة الملابس الخاصة بها، وذلك خشية افتضاح أمرها أو أن تنكشف جريمتها.

وضع جثة الطفلة داخل جوال

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمة لم تكتفِ بذلك بل وضعت جثة الطفلة المجني عليها داخل جوال بلاستيكي، ونقلتها إلى أعلى سطح منزلها، وذلك خلال انشغال أفراد أسرة الطفلة في البحث عنها بعدما غابت عن أنظارهم لساعات طويلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الصف، يفيد بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، داخل جوال بلاستيكي خلف منزلها، وذلك بعد ساعات من اختفائها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة الواقعة.

اعتراف المتهمة بارتكاب جريمتها

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، وسؤال جميع أفراد أسرة المجني عليها وأقاربها والجيران، وعن ما إذا كان هناك أي خلافات مع أحد، وبتضييق الخناق على الجميع اعترفت المتهمة «دينا. خ» زوجة عم الطفلة المجني عليها بارتكابها للجريمة، وذلك لوجود خلافات بينها وبين والدة الطفلة بسبب تفرقة معاملة أهل زوجها بينهما، وهو ما أثار الضغينة في نفسها فأقبلت على ارتكاب جريمتها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالة المتهمة للمحكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لها النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.