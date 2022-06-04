للمرة الأولى.. نوال الزغبي نجمة دار الأوبرا في حفل كبير هذا الشهر

أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن إحياء النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلا غنائيا كبيرا في العشرين من الشهر الجاري على مسرح النافورة.

نوال الزغبي بمصاحبة أوركسترا سنفكس السيمفوني

من المقرر أن يصاحب نوال الزغبي في الحفل أوركسترا سنفكس السيمفوني بقيادة الدكتور هاني حسن، وتعد هذه هي المرة الأولى التى تشدو فيها نوال الزغبي على مسرح دار الأوبرا المصرية، رغم تاريخها الطويل من الغناء في مصر والعالم العربي.

نوال الزغبي لم تشدو مسبقا فى دار الأوبرا المصرية

كانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخرا أغنية «لسة باجي على بالك» على القناة الرسمية لشركة «لايف ستايلز ستوديوز» على «يوتيوب»، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

أما تصوير الأغنية فكان من المخرج اللبناني فادي حداد الذي صور الأغنية على طريقة الفيديو كليب، في عدد من المدن والبلدات اللبنانية منها «جونيه» و«مار مخاييل» بالإضافة إلى «الجميزة».

نوال الزغبي طرحت مؤخرا أغنية «لسة باجي على بالك»

كما ظهرت نوال الزغبي خلال شهر رمضان الكريم فى اعلان خيري لصالح مستشفى 57357 بتقديم أغنية ألفين سلامة وهي من كلمات هاني عبد الكريم والحان محمد مدين وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج زكي حافظ، وتم تسجيلها في استوديو فايف مع ياسر أنور وإخراج سليم الترك وتنسيق شركة Tools Communication لمحمود فوزي.

يذكر أن نوال الزغبي بعيدة طيلة الفترة الماضية عن إحياء الحفلات الغنائية المصرية، حيث كانت تنشغل بتقديم الحفلات فى لبنان وبعدد من دول الخليج مثل الإمارات.