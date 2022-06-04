«الصحة» تصدر بيانا هاما بشأن الوضع الوبائي لكورونا في مصر بعد قليل

تصدر وزارة الصحة والسكان بيانا هاما، بعد قليل، بشأن الإعلان عن تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقالت وزارة الصحة والسكان إن البيان المتعلق بتفاصيل الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء يصدر يوم السبت الأول من كل أسبوع، نظرا لانخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر على مدار أكثر من 3 أشهر على التوالي.

البيان اليومي لإصابات كورونا في مصر

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل البيان المقرر أن تصدره الوزارة، بعد قليل، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المتوسط اليومي لعدد إصابات كورونا وصل إلى 3 حالات، وفيما يتعلق بعدد الوفيات وصل إلى حالتين فقط، مؤكدا استمرار انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا والوفيات وارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل المستشفيات المخصصة للعزل الصحي.

وتابع المصدر، أنه على المواطنين مساعدة الدولة المصرية في التوسع في عملية التطعيم للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية لتحقيق مناعة القطيع، لافتا إلى توافر كل أنواع اللقاحات على مستوى جميع مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

كيفية الحصول على لقاح كورونا

وأضاف المصدر، الحصول على تطعيم لقاح كورونا أصبح يتم في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل على الموقع، لافتة إلى توفير اللقاحات داخل مراكز تلقي لقاح كورونا ومحطات المترو وأكشاك السكك الحديد وداخل المولات التجارية الكبرى من خلال تواجد الفرق الطبية بداخلها لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي ومكتسبات الدولة التي حققتها خلال الجائحة.