انتشال جثتي طالبين غرقا في نهر النيل هرباً من الحر ببني سويف

لقى طالبان مصرعهما غرقاً، اليوم السبت، في نهر النيل قرب قرية «الزرابي» بمحافظة بني سويف، أثناء قيامهما بالسباحة في المياه، هرباً من حرارة الجو، وتم انتشال جثمانيهما والتحفظ عليهما في مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بغرق طالبين بمياه نهر النيل في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً بمصرع طالبين غرقاً في مياه نهر النيل، أمام قرية الزرابي التابعة لمركز بني سويف، الذي وجه بسرعة توجيه رجال الإنقاذ النهري والمسطحات المائية إلى مكان الحادث للبحث عنهما، وانتشال الجثامين.

توجيه رجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتي الطالبين

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي من انتشال جثتي الطالبين واستخراجهما من المياه، ونقلتهما سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

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واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلًا من «أحمد ح. ع.»، 15 سنة، و«محمد أ. ر.»، 14 سنة، طالبين يقيمان بقرية «الزرابي»، التابعة لمركز بني سويف، جثتين هامدتين، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

ودلت التحريات الأولية أن المتوفيين نزلا لمياه نهر النيل هرباً من حرارة الجو، إلا أنهما لقيا مصرعهما غرقاً، لجرف التيار لهما في ظل عدم إجادتهما للسباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.