التنمية المحلية: 52 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة ورفض 35 ألف طلب

كشف اللواء محمود شعراوى،وزير التنمية المحلية، موقف تقنين أراضى الدولة حتى شهر مايو 2022، حيث أشار إلى أن عدد طلبات التقنين الجادة وصلت حوالى 198 ألف و504 طلب بنسبة بلغت 70.8% من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالى 149 ألف طلب من المساحة العسكرية، موضحا أن عدد الطلبات التى تم رفض تقنينها بلغت حوالى 35602 طلب بنسبة 17.9%، وعدد العقود التى تم تحريرها حوالى 49553 وهناك 52 ألف عقد جارى التعاقد عليها خلال الفترة الراهنة.

بيع أراضي بالمزاد العلني

وأشار وزير التنمية المحلية فى تقرير إلى أنه تم بيع حوالى 1015 قطعة أرض بالمزاد العلنى من الأراضى التى تم رفض تقنينها واستردادها ووصلت قيمة إيرادها 1.3 مليار جنيه في 8 محافظات وهى البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة للتصديق على بيع عدد 42 قطعة أرض في 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه، كما أنه جارى التنسيق على طرح باقى الأراضى التى جرى استردادها من الملفات التى تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة «حياة كريمة» .

حصيلة تقنين أراضي الدولة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه وجارى تحصيل الأقساط المالية المنتظره بحوالى 8 مليار جنيه ليصل إجمالى متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه.

وأوضح أنه غير مسموح التعدي على أملاك الدولة وعلى الجهات المختصة من الأحياء وجهات الولاية الحفاظ على الأراضى المستردة لحين استغلالها الاستغلال الأمثل فى إقامة مشروعات أو استثمارها بشكل أفضل من أجل تحقيق الصالح العام ..