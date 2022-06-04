«التنمية المحلية» توجه المحافظات بمنع إقامة مطبات صناعية عشوائية

أصدرَت وزارة التنمية المحلية تعليمات للمحافظات بمنع إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدي على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري، وأن يتمّ تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصاّ علي سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التي تمّ إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق.

مدّ المرافق على الطرق

وفيما يتعلق بالحفاظ على الطرق بعد الحفر لمدّ المرافق من مياه شرب وصرف صحي وغاز وكهرباء، شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة إعادة الشيء لأصله.

وأكّد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنَّه تمّ تكليف المحافظات بأن تتولى كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من الجهات المعنية سواء الجامعة، ووزارة التنمية المحلية، ومديرية الطرق بالمحافظة باستلام الأعمال التي تمت من أجل ضمان خدمة أفضل للمواطن والحد من أي تجاوزات والحفاظ على سلامة الطرق وكفاءتها.

تأمين كباري المشاة والأنفاق

أما فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة وتأمين كباري المشاة والأنفاق بمختلف المحافظات، أكّد وزير التنمية المحلية أنَّ هناك تكليفًا للمحافظات لاتخاذ عدد من الإجراءات ومنها وضع كاميرات مراقبة على مختلف كباري وأنفاق المشاة بنطاق المحافظات واستكمال تركيب الأعمدة وكشافات إضاءة واستبدال اللمبات بكشافات ليد موفرة للطاقة وسد جميع الفتحات بأسوار السكة الحديد والحواجز الخرسانية أسفل كباري المشاة لمنع المواطنين من المرور حفاظاً على أرواحهم وتفادي أي مخاطر.

وشدد على استمرار المحافظات والجهات المختصة في أعمال متابعة الصيانة الدورية على مختلف كباري وأنفاق المشاة من أعمال الطلاء لحماية الأجزاء المعدنية وأعمال التجميل ومعالجة بعض الأجزاء بالأرضيات والدرج والرخام واستبدال الشبك المعدني وألواح الصاج المتهالك.