حزب مستقبل وطن ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كتب:
حسام حربى
03:10 م | الجمعة 13 مايو 2022
الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان
تقدم حزب مستقبل وطن بعظيم العزاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادةً وشعبًا في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
تعزيز أواصر الوحدة العربية
وأعرب الحزب عن عميق حزنه لرحيل هذا الرمز العربي الجليل الذي ساهم بعطائه الفياض وإنسانيته وحكمته وإخلاصه في تعزيز أواصر الوحدة العربية والدفاع عن قضايا شعوبها.
للفقيد الرحمة والمغفرة وصادق دعواتنا لأهلنا في دولة الإمارات ولكل الشعوب العربية والمحبة للسلام بالصبر والسلوان.