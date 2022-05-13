حزب مستقبل وطن ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

تقدم حزب مستقبل وطن بعظيم العزاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادةً وشعبًا في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

تعزيز أواصر الوحدة العربية

وأعرب الحزب عن عميق حزنه لرحيل هذا الرمز العربي الجليل الذي ساهم بعطائه الفياض وإنسانيته وحكمته وإخلاصه في تعزيز أواصر الوحدة العربية والدفاع عن قضايا شعوبها.

للفقيد الرحمة والمغفرة وصادق دعواتنا لأهلنا في دولة الإمارات ولكل الشعوب العربية والمحبة للسلام بالصبر والسلوان.