درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5-6-2022 في مصر

تستمر مصر في التأثر بالكتلة الهوائية الساخنة القادمة من صحراء الجزيرة العربية، التي سببت ارتفاعًا كبيرًا في حالة الطقس، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وأكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة، وفيما يلي نعرض تفاصيل درجات الحرارة اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة على معظم الأنحاء خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف بيان الأرصاد، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على كل الأنحاء، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما توقع الخبراء أن يكون طقس غائما جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1: 1.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1:5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 5 يونيو في مصر على النحو التالي:

القاهرة 36-23

الإسكندرية 29-22

وادي النطرون 35-21

طنطا 35-21

شبين الكوم 36-22

دمنهور 34-22

بلطيم 29-20

مطروح 28-20

السلوم 31-21

سيوة 36-19

بورسعيد 28-22

دمياط 27-21

الزقازيق 36-22

المنصورة 36-23

الإسماعيلية 36-21

السويس 36-21

العريش 30-21

رفح 30-21

رأس سدر 36-22

نخل 35-17

نويبع 37-23

طابا 34-22

كاترين 30-14

الطور 34-23

شرم الشيخ 37-26

الغردقة 37-24

مرسى علم 35-24

الفيوم 38-23

بني سويف 38-23

المنيا 38-24

أسيوط 39-25

سوهاج 39-25

قنا 41-25

الأقصر 42-24

أسوان 42-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 42-26

الوادي الجديد 42-26

شلاتين 40-26

أبو رماد 39-25

حلايب 35-23

رأس حدربة 35-22