قرار جمهوري بتعيين محمد الصغير عميداً لتجارة سوهاج

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور محمد السيد محمد الصغير، عميداً لكلية التجارة بجامعة سوهاج، لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى ما عرضه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس جامعة سوهاج يهنئ عميد التجارة الجديد

وتقدم الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بالتهنئة إلى العميد الجديد لكلية التجارة، الدكتور محمد الصغير، متمنياً له دوام التوفيق، كما وجه الشكر إلى الدكتور ممدوح صادق محمد الرشيدي، العميد السابق للكلية، والذي بلغ السن القانونية.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالحرم الجامعي الجديد

في سياق آخر، تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي2021/ 2022، بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه كل من الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب، والدكتور محمود مراد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن إدارة الجامعة حرصت على توفير كافة سبل الراحة للطلاب من تهوية جيدة والرعاية الطبية، إلى جانب تقسيم الامتحانات إلى فترتين زمنيتين في اليوم الواحد، وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعياً لكل مستوى دراسي، وبالتبادل لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان، موضحاً أن الكليات قامت بتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات، منعاً للكثافة الطلابية، وذلك في إطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.