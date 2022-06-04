بعدما اتهامها بالجمع بين زوجين.. معلومات عن زوجة الفنان محمد غنيم

عادت قصة الفنان محمد غنيم وزوجته المذيعة رانيا الجبالي إلى الواجهة من جديد، وخاصة بعدما قال إنها كانت تجمع بين زوجين، فبدأ المتابعون يبحثون عن زوجة الفنان محمد غنيم، وترصد «الوطن» أهم المعلومات عن زوجة الفنان محمد غنيم.

زوجة الفنان محمد غنيم هي الإعلامية رانيا الجبالي من مواليد محافظة القاهرة وبدأت مشوارها الإعلامي في نهايات القرن الماضي وتحديدا 1999 من ماسبيرو، ودرست في قسم الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتزوجت رانيا الجبالي زوجة محمد غنيم مرتين، المرة الأولى لم تفصح عنها ولكنها أنجبت من زوجها الأول 4 أطفال على حسب تصريحات سابقة لها، وبعدها تزوجت محمد غنيم.

وعن واقعة اكتشاف محمد غنيم لزوجته أنها تجمع بين زوجين فقال في حوار سابق له إنه كان يبحث في الأوراق القديمة اكتشف أن زوجته تجمع بين زوجين في وقت واحد ورأى في شنطتها عقد زواجها الأول وأن وثيقة الزواج مزورة عن طريق مأذون بمحافظة المنوفية، وعندما تمت مواجهتها بتلك الوثيقة فقالت إنها لا تعرف أي شيء عن ذلك الأمر وأنها لم تتزوج من الشخص الآخر وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية كي تثبت صحة أقوالها.

رانيا الجبالي تبرئ نفسها

وقالت رانيا في تصريحات لها: «لن أترك حقوقي هذا الرجل يكبرني بـ20 سنة ولا يناسبني بأي حال من الأحوال وعندي كل الدلائل التي تثبت كذب حديثه وسأقدمها للجهات المختصة».

آخر أعمال محمد غنيم

وكانت آخر أعمال مسلسل انحراف مع روجينا والذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا مقبولا، كما شارك العام الماضي في أكثر من عمل فني ومن بينهم مسلسل «إلا أنا» فشارك في حدوتة تقلها دهب ولعب دور كابتن فريد، كما شارك في نفس العام في كل من مسلسل «وكل ما نفترق» مع ريهام حجاج وأيتن عامر.