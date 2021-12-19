محمد غنيم: تقدمت بمشروع لتطوير قانون الجامعات ولم يتحقق منها أي شئ

قال الدكتور محمد غنيم، رائد صناعة الكلى بمصر، إن التعيين في الجامعات يجب أن يكون بطريقة جامعة هارفرد، «المهم الأكفأ بغض النظر عن هو جاي منين»، لافتا أنه تقدم بمشروع لتطوير قانون الجامعات، ولم يتحقق منها أي شئ، قائلاً: «المقترحات لم يحقق منها شئ، وأرجو من الدكتور محمود المتيني أن يشرع في إنجاز تلك المقترحات، فهو يعلم ودائماً ماينادي بتغيير القانون الفاسد والمفسد».

نسبة الإنفاق على البحث العلمي لاتتجاوز 1%

وتابع «غنيم»، في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، «في ألمانيا يدخل الجامعة 27% فقط من الحاصلين على الثانوية والباقي يذهب إلى التعليم الفني العالي.. وهذا لا يحدث عندنا، ومضمون التعليم في الجامعات هيتغير عندما يتم دمجه في العملية التعليمية».

وأكمل رائد صناعة الكلى بمصر: «البحث العلمي هو أساس تقدم العلوم ودون البحث لن تتقدم الأمة خاصة مجالات العلوم وعلوم الطبيعة والرياضيات والكمياء ومجالات التطعيم والسيارة الكهربائية وغيرها هي خلاصة تلك الابحاث»، مشدداً على أن نسبة الانفاق على البحث العلمي لاتتجاوز 1% من النانج القومي الإجمالي مقارنة بإسرائيل التي يبلغ فيها الإنفاق 4.7% كنسبة من القومي الإجمالي.

وواصل: «هذا سبب وجود سبع جامعات إسرائيلية في تصنيف شنغهاي وهو التصنيف الأهم، بينما في مصر لدينا فقط أربع جامعات داخل ذلك التصنيف، وهي القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية ».

هجرة الأطباء لن تختفي بزيادة عدد الكليات

وحول أسباب هجرة الاطباء، قال: «صغار الأطباء يهاجرون لأنه بعد دراسة طويلة تكون ظروف العمل الخاصة بهم متردية من جهة الرواتب المتدنية، فيلجأون للسفر كبديل، والوجهة الأولى لهم هي ألمانيا وإنجلترا بالإضافة لوجهتين جدد هما أستراليا ونيوزلندا، لذا يفضلون الذهاب لتلك البلاد عشان فيه استقرار في العمل ومنظومة عطاء اجتماعي وفرصة لطموح والترقي، وهذا سبب تسرب الأطباء وبالتالي لدينا عجز».

وانتقد محمد غنيم، طريقة التعاطي مع مسألة هجرة الأطباء، قائلاً: «بنعالج ده غلط، بدل ما نشوف سبب المشكلة بنزود عدد كليات الطب، وده مش صح عالجوا أسباب التسرب والسفر»، وانتقد «غنيم»، نظام إعارات أعضاء هيئة التدريس قائلاً: «بيسافر 10 سنين ويرجع يلاقي مكانته وترقيته».