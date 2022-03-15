محمد غنيم: ضخ أكثر من 105 مليارات جنيه في محافظة بني سويف

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إنه جرى افتتاح ممشى جديد ونصب تذكاري في ظل الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، إذ جرى تقديم التحية للشهداء، وتنظيم احتفالية فنية في دار الأوبرا مساء اليوم، موجها الشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

ضخ أكثر من 105 مليار جنيه في محافظة بني سويف

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم ضخ أكثر من 105 مليار جنيه في المحافظة، وهو الأمر الذي ساعد على توفير فرص العمل، وتم إنفاق 12 مليار جنيه في مركزين لـ1616 مشروعا، مؤكدًا أن ذلك قلل من الفقر في ظل إدراك القيادة السياسية للقدرات في الصعيد.

افتتاح محور عدلي منصور في أسبوع الصعيد

وأوضح محافظ بني سويف، أنه تم افتتاح محور عدلي منصور في أسبوع الصعيد والذي كان بداية هذا العام بقيمة مليار، و 147 مليون جنيه بجانب افتتاح مجمع صناعي بقيمة تقارب المليار ببني سويف، وهذا يخدم الصعيد بالكامل وتوجد حالة رضا في مركزي نصر، وبابا، والتي دخلتهما مبادرة «حياة كريمة»، مبينًا أن بني سويف تحظى بنصيب الأسد لما يحدث من تنمية في الصعيد، في ظل تطوير البنية التحتية وإنشاء مدارس ومحطات معالجة مياه.