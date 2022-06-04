هل دخلت محامية جوني ديب معه في علاقة غرامية؟

تصدرت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب، اهتمامات الصحافة العالمية خلال الأيام الماضية، بعد نجاحها في حسم قضية نجم قراصنة الكاريبي ضد زوجته السابقة أمبر هيرد لصالحه، وحصوله على تعويض 15 مليون دولار، لكن المحامية تصدرت الاهتمامات كذلك بعد ظهورها مع رجل تجمعه بها علاقة رومانسيبة بحسب موقع «جود نيوز»، بعد أنباء عن علاقة غرامية لها مع موكلها ديب.

وأصبحت كاميل فاسكيز تقريبا أشهر محامية في العالم خلال الستة أسابيع الماضية، خصوصا وأنها نجحت في أن تكسب القضية لصالح جوني ديب، بينما كان خسر قضية أخرى قبل عامين في بريطانيا.

من هو حبيب محامية جوني ديب؟

ويقول الموقع إن كاميل فاسكيز محامية جوني ديب يبدو أنها قررت أن تغلق الشائعات التي أثيرت حول وجود علاقة غرامية سرية بينها وبين جوني ديب، أو أن تكون واعدته سرا.

وأوضح الموقع، أن المحامية البالغة من العمر 37 عامًا ظهرت مع صديقها البريطاني بعد فترة وجيزة من مساعدة موكلها جوني ديب في الفوز بدعوى قضائية بقيمة 15 مليون دولار ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، شوهدت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب وهي تستمتع بنزهة رومانسية مع إدوارد أوين الذي يعمل مديرا تنفيذيا في بريطانيا؛ إذ شوهد الحبيبان وهما يغادران فندق ريتز كارلتون في فيرجينيا، لتكون بذلك رسالة تحسم بها كاميل فاسكيز الجدل حول العلاقة بينها وبين جوني ديب.

التفاعل الكبير بين كاميل فاسكيز وجوني ديب أثار تكهنات حول علاقتهما

وقال موقع جود نيوز، إن التفاعل الكبير بين كاميل فاسكيز مع جوني ديب داخل المحكمة خلال الدعوى القضائية الخاصة كان كالقنبلة التي أثارت تكهنات هائلة حول وجوود علاقة رومانسية محتملة بين الاثنين.

وأكدت مصادر، أن فاسكيز لا تزال على علاقة بالرجل الذي ظهرت معه في حانة من قبل، بينما كانت تتجاهل الرد على أسئلة الصحفيين خلال جلسات المحاكمة في قضية ديب ضد أمبر هيرد.