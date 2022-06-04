معجبو جوني ديب يهتفون له في حفل موسيقي: بريء.. بريء (فيديو)

يستمر الممثل الأمريكي جوني ديب في تلقي عدد لا يحصى من عبارات التضامن من قبل معجبيه حول العالم، بعد الحكم الأخير هذا الأسبوع في دعوى تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، التي سيتعين عليها دفع 10.4 مليون دولار لنجم قراصنة الكاريبي، وفق ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.

وذكرت الصحيفة، أن جوني ديب لاقى استقبالًا مهيبًا خلال أحدث حفل له في إسكتلندا، مساء أمس، إذ حاول الجمهور أن يبدي قربه من الممثل الشهير ويظهرون تعاطفهم معه.

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جوني ديب يظهر وسط آلاف من معجبيه في جلاسكو

وكان جوني ديب في قاعة حفلات جلاسكو، إذ عاد الممثل على خشبة المسرح مع جيف بيك نجم الروك الشهير، وحظي كلاهما بالترحيب من قبل أكثر من ثلاثة آلاف شخص جاءوا لرؤيتهم يؤدون أغاني من الأغاني الأسطورية مثل «ما الذي يحدث؟»، و«العزلة».

وظهر جوني ديب لمدة نصف ساعة وهو يغني ويعزف على الجيتار مما أسعد الحضور بانتظار رؤيته على خشبة المسرح، حتى ظهر على المسرح وهو يؤدي أغنية «A Day in the Life» لفرقة البيتلز.

Cheers of 'Johnny' as the bus leaves the Royal Concert Hall with #JohnnyDepp on board #Glasgow pic.twitter.com/POWrQmt8rS — Stephen McIlkenny (@StephenBMcI) June 3, 2022

حضور حفل جوني ديب يصرخون: بريء.. بريء

وتقول صحيفة ماركا، إن أكثر اللحظات جاءت إثارة في تلك الليلة عندما ظل آلاف الأشخاص في قاعة حفلات جلاسكو يهتفون: «بريء، بريء»، وهي الهتافات التي أثارت إعجاب النجم جوني ديب، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن «ديب» كان سعيدًا طوال الوقت بما يردده معجبوه واستقبالهم به، إلا أنه لم يسخر على الإطلاق بشأن آمبر هيرد وشكر بصمت جميع معجبيه على دعمهم.

وبعد معرفته بحكم هيئة المحلفين، أصدر ديب بيانًا شكرهم فيه لأنه بعد أسابيع طويلة من المحاكمة وسنوات من المعركة القانونية ضد هيرد قال إنه استعاد حياته.