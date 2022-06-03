مفاجأة.. جوني ديب تابع جلسة الحكم في قضيته متنكرا داخل حانة ببريطانيا

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن النجم الأمريكي الشهير جوني ديب للمفارقة لم يكن موجودًا في ولاية فيرجينيا الأمريكية لحظة إصدار الحكم في قضيته ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، إذ أنه كان يتابع وقائع القضية في إحدى الحانات داخل مدينة نيوكاسل البريطانية، إذ جلس مع بعض أصدقائه محاولًا التنكر ببعض الملابس.

وما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم، أكدته أيضًا صحيفة جارديان البريطانية، إذ شوهد حوني ديب بالفعل في بريطانيا، ولم يكن حاضرًا في الولايات المتحدة، حيث نُظرت قضية نجم قراصنة الكاريبي ضد زوجته السابقة التي اتهمته بالعنف المنزلي.

المعجبون يكتشفون أمر جوني ديب داخل الحانة في بريطانيا

وقالت صحيفة ماركا إن جوني ديب خلال وجوده بالحانة حاول التنكر من خلال ارتداء الملابس السرية، وارتداء قبعة حتى لا يُرى وجهه، لكن سرعان ما اعتقد الناس أنه هو وتعرفوا عليه، وبسرعة كبيرة، كان ديب يوقع التوقيعات للمعجبين ويلتقط الصور.

وقالت صحيفة جارديان، إن الحكم في قضية جوني ديب ضد أمبر هيرد الأخيرة جاءت مختلفة عن قضية تشهير أخرى كان رفعها ضد صحيفة صن البريطانية، إذ خسر القضية بعد أن أثبت القاضي أنه 12 من بين 14 واقعة عنف منزلي ذكرتها هيرد حدثت بالفعل.

تفاصيل الحكم في قضية جوني ديب وأمبر هيرد

وربح جوني ديب هذا الأسبوع قضيته ضد زوجته السابقة أمبر هيرد التي كان يتهمها بالتشهير بها وإساءة السمعة، إذ حكم لصالحه بغرامة قدرها 10 ملايين دولار، في المقابل ربحت هيرد قضية صد محامي جوني ديب قيمتها 2 مليون دولار.

أي أنه وفقا لما سبق، فإن هيرد ستكون مطالبة بدفع 8 ملايين دولار، فضلًا عن 350 ألف دولار تعويضات عقابية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية على مدار الأيام الماضية.