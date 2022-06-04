دفن رب أسرة سقط من الطابق الخامس نتيجة حريق داخل شقته بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بدفن جثمان رب أسرة لقى مصرعه، بعد سقوطه من الطابق الخامس، أثناء محاولته الهرب من حريق اندلع داخل شقته، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، بعد ورود تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية في الواقعة عن أن حريقاً اندلع داخل شقة سكنية بمدينة «المستقبل»، بدائرة مركز أبوصوير، في محافظة الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة، مما اضطر رب الأسرة لمحاولة الهرب من إحدى نوافذ الشقة في الدور الخامس، وبالفعل تعلق بالنافذة، إلا أنه تعرض للسقوط على الأرض، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة

وتلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، من شرطة النجدة، يفيد باشتعال النار داخل وحدة سكنية في مساكن الأوقاف بمدينة «المستقبل»، بدائرة مركز أبوصوير.

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة اللواء خالد كامل، مدير الإدارة، بقوة من الدفاع المدني مزودة بسيارتي إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وقالت مصادر أمنية إن الحريق تسبب في اشتعال النيران في كافة محتويات الشقة، وهو ما دفع الأب وأحد أبنائه لمحاولة الهرب من إحدى النوافذ، وأشارت المصادر إلى أن المعاينة الأولية لموقع الحادث أظهرت أن الحريق بسبب ماس كهربائي، فيما يكمل فريق الأدلة الجنائية معاينة الشقة، للوقوف على سبب اندلاع الحريق.

شهود: حاول التعلق بالشرفة فسقط على الأرض

وأفاد شهود عيان من أهالي منطقة الأوقاف بمدينة المستقبل، بأن المتوفي خرج من شرفة إحدى الغرف، وحاول التعلق بها، إلا أنه تعرض للسقوط، وقال أحد الشهود أن ارتفاع درجة الحرارة، ووصول النيران إلى الشرفة، أجبرته على إفلات يده، مما تسبب في سقوطه، حيث لقى مصرعه على الفور.

وأضاف شهود العيان أن نجل المتوفي سقط أيضاً من الشرفة، الا أنه أصيب بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، في حالة حرجة.