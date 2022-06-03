التخطيط: محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بلغت 18 مليار دولار

كشف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن قيمة محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى أن حجم المحفظة بلغ 18 مليار دولار منذ بدء التعاون شملت 367 مشروعا، منها 10.6 مليار دولار انتهت والباقي جار العمل فيها، لافتًا إلى البنك أنشأ كوحدة واحدة ثم أصبح لديه المؤسسة الخاصة بتمويل التجارة والمؤسسة الخاصة بدعم القطاع الخاص والخاصة بائتمان الاستثمار والصادرات مؤكدة انهم يساندوا الدول الأعضاء وفق لتوجهات الدولة.

تمويل مشروعات الربط الكهربائي

وضربت السعيد خلال تصريحات تلفزيونية لها مثلًا بالمشروعات التي تمولها محفظة البنك الإسلامي للتنمية مثل مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ومشروعات في مجال السلع التموينية والمواد البترولية ومشروعات في دعم مجال التجارة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تتجه لدعم القطاع الخاص، وإلى مساندة القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتة إلى أن المؤتمر هو تتويج للجهود التي تتم خلال العام مؤكدة ان مجلس الادارة يجتمع بشكل مستمر وتعرض فيه الدول طلباتها ويتم مناقشتها ومراجعة دراسات الجدوى ومناقشة الدول أو الجهة التي طلبت الدعم سواء استثمار مشترك أو قرض ميسر أو منحة وعرضه ثم الموافقة على هذه المشروعات.

توقيع عدد من الاتفاقيات اليوم

وأكدت وزيرة التخطيط أنه سيتم توقيع عدد من المشروعات اليوم وكلها لمساندة القطاع الخاص لافتة إلى أنهم يلبوا متطلبات الدول وطموحاتها وخططها ورؤيتها في خطط التنمية مشددة على أن الدولة تتوجه نحو مزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والاستثمار في العنصر البشري، إضافة لمجموعة من الاتفاقيات مع اتحاد الصناعات والقطاع الخاص في مجال الصناعات الزراعية وغيرها من المشروعات المختلفة.