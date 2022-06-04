استشاري طب الحالات الحرجة: متحور جديد من أوميكرون تسبب في 48 حالة وفاة بأوروبا

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن متحور كورونا «أوميكرون»، نتج عنه متحورات فرعية عدة، منها متحور B5، وهو أكثر المتحورات انتشارا على مستوى كافة الدول الأوروبية، ما تسبب في 48 حالة وفاة، وهو عدد كبير.

سليمان: متحور كورونا الجديد تسبب في خلل بمراكز الأبحاث

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تفشي المتحور الجديد الخاص بكورونا تسبب في حالة من الخلل لدى مراكز الأبحاث العالمية، حيث أن بعض تلك المراكز قد أكدت ظهور هذا المتحور الجديد نتيجة تراجع كفاءة اللقاحات التي حصل عليها المواطنين من قبل

تابع: «في اعتقادي هيكون فيه تحديث موسمي للقاحات اللي المواطنين بياخدوها خلال الفترة المقبلة، ولم يظهر حتى الآن أن المتحور الجديد أشرس من ذي قبل، والشركات المصنعة للقاحات كورونا تعمل على تطوير اللقاحات الموجودة لمواجهة المتغيرات والطفرات في الفيروس».

جائحة كورونا لم تنتهي بشكل كامل

وأوضح أن جائحة كورونا لم تنتهي بشكل كامل بالرغم من عودة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تحول دون الإصابة بفيروس كورونا، مع الحرص على تلقي اللقاحات التي توفرها الدولة بشكل مجاني للحفاظ على مواطنيها من الإصابة بفيروس كورونا

وحول فيروس متلازمة الجهاز التنفسي، قال إنه منتشر منذ سنوات طويلة، إذ يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ويسبب الالتهاب الرئوي: «موجود من زمان ومش جديد على العالم، ويصعب تمييزه عن كورونا إلا بفحوصات pcr، كما أنه ليس خطيرا».