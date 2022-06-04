مدير «حميات إمبابة» يقدم 8 نصائح لتقوية جهاز المناعة ضد فيروس كورونا

حذر الدكتور ماهر الجارحي، مدير مستشفى الحميات بإمبابة، استشاري الباطنة والأطفال وحساسية الصدر والحميات، من التراخي في الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وشدد على ضرورة اتباع كافة سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

الجارحي: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها

وشدد الجارحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا التي لم تنتهي رسميا حتى اليوم، وما زال هناك تسجيل لحالات إصابة ووفيات بها.

وتابع مدير مستشفى حميات إمبابة، قائلًا: «كورونا ما زالت موجودة لكن دلائل وجودها يتكون في صور مختلفة عما كان عليه مع بدء انتشاره في 2020 .

الأشعة المقطعية أدق من تحاليل «بي سي آر»

وأكد «الجارحي» أن تحاليل «بي سي آر» ليست هي التي تشخص إصابة المريض، بفيروس التهاب وبائي من عدمه، لافتا إلى أن التشخيص الدقيق وحسم الإصابة بفيروس كورونا من عدمه هو الأشعة المقطعية، وذلك لأسباب علمية وفنية لا يعرفها سوى المتخصصين، ومن بينها على سبيل المثال، نسبة الأكسجين في الدم، وهي بأي حال يجب الا تقل عن 90%، فإذا قلت عن هذه النسبة فاحتمالية إصابة المريض فيروس "كورونا " ولكن من يحسم الاصابة من عدمها بدقة شديدة لا شك ولاريب فيها الأشعة المقطعية على الصدر.

وأضاف د. الجارحي أن مواعيد الأعراض التنفسية للمريض قد تتغير للمريض " الايجابي الى سلبية في تحليلات الـ «بي سي آر» بعد 5 ايام في الوقت الذي ما زال المريض فيه مصابًا حقيقيًا بالفيروس لذلك فالاعتماد يجب ان يكون على الأشعة المقطعية في تشخيص حالة المريض المصاب ، لتحديد إذا ما كان مصابًا بفيروس الإنفلونزا العادي أم بـ «كوفيد».

ووجه مدير مستشفى حميات إمبابة باتباع 8 نصائح للوقاية التامة من كورونا في ظل تراجع نسب الاصابات بالفيروس، وحتى لا ينخدع الناس بانقضاء الوباء ويتخلون عن الاجراءات الاحترازية.

8 نصائح للوقاية من كورونا

ومن أبرز النصائح الطبية التي قدمها مدير مستشفى حميات امبابة لتقوية جهاز المناعة بجسم الإنسان:

1- ممارسة الرياضة بانتظام، أيًا كان نوعية الممارسة والألعاب الرياضية .

2- عند الإصابة نزلات البرد، يجب الالتزام بالتهوية الجيدة للمنزل.

3- الحرص على النظافة الشخصية المستمرة، واستخدام المعمقات والمطهرات الطبية.

4- عدم لجوء المرضى لاستخدام مضادات حيوية أو علاجات للفيروس من الصيدليات دون استشارة الطبيب المتخصص.

5- الحفاظ على الحالة النفسية، وعدم التفكير في الأمور التي تسبب الأرق والقلق والحزن.

6- التغذية السليمة والجيدة واخذ قسط وافر من النوم ليلا.

7- ضبط السكر والضغط بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة والالتزام بتعليمات الأطباء المختصين .

8- عدم الانزعاج عند العلم بالاصابة بكورونا، والتعامل معه على أنه نزلة برد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية.