أمجد الحداد: الإعلان عن تحول كورونا من وباء إلى فيروس عادي قريب جدا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنّ الحالة المحلية لوباء كورونا مستقرة وهو ما يلمسه الجميع في المستشفيات والعيادات بشكل رسمي وغير رسمي: «كل فين وفين لما نشوف حالة أو اشتباه حتى، والأعراض الخطيرة قليلة جدا، وبالنسبة لمنحنى الوفيات، فنحن نتحدث عن حالة واحدة في اليوم كمتوسط».

استقرار وضع كورونا في مصر

وأضاف الدكتور أمجد الحداد مداخلة هاتفية بـ «برنامج 8 الصبح»، الذي يعرض على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «اقتربنا من الوصول إلى معدلات الانفلونزا العالمية، وهو ما يعني اقتراب تحول كورونا من وباء إلى فيروس عادي، وعلى المستوى المحلي فإن الوضع مستقر بدرجة كبيرة».

وتابع استشاري الحساسية والمناعة أن منظومة اللقاحات مهمة جدا في هذه المرحلة، فإذا انتهت الجائحة واستمرّ الفيروس ستكون اللقاحات موسمية، وهو ما سيظهر في القريب العاجل.

«الحداد»: تحورات كورونا القادمة ستكون أضعف من أوميكرون

وأشار الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إلى أنّ فيروس كورونا مثل أي فيروس له تحورات، ولكن التحورات التالية التي قد تحدث له ستكون أقل درجة وحدة من أوميكرون، مشددا على ضرورة استخدام اللقاحات وتجنب الافراط في استخدام المضادات الحيوية لمنع ظهور الجيل الجديد من الفيروسات.

وحول فيروس متلازمة الجهاة التنفسي، قال إنه منتشر منذ سنوات طويلة، إذ يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ويسبب الالتهاب الرئوي: «موجود من زمان ومش جديد على العالم، ويصعب تمييزه عن كورونا إلا بفحوصات pcr، كما أنه ليس خطيرا».