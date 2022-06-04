تطورات الحالة الصحية لـ شقيق ياسمين عبدالعزيز: «كدمات متفرقة».. صور

كشف وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه لحادث أمس، أدى إلى إصابته ببعض الكدمات المتفرقة في الجسم.

ونشر وائل عبد العزيز، مجموعة صور عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأماكن متفرقة في جسده بها كدمات كبيرة كمنطقة الكتف الفخد، وعلق عليها: «قدر الله وما شاء فعل».

شقيق ياسمين عبدالعزيز يتعرض لحادث سير

وأعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، أمس، تعرضه لحادث سير، وتم نقله على إثر هذا الحادث إلى المستشفى.

وكتب وائل عبد العزيز، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «الحمد لله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكره من المستشفى، شكرا لكل اللي سأل».

وانهالت التعليقات على منشور الفنان وائل عبد العزيز، بدعوات كثيفة من جمهوره متمنين له السلامة والصحة والشفاء العاجل.

رسالة حب من وائل لشقيقته ياسمين

وحرص وائل عبدالعزيز طوال فترة مرض شقيقته ياسمين على الدعاء لها ومساندتها، وذلك من خلال منشورات عبر السوشيال ميديا يطالب خلالها الجمهور بالدعاء لها.

وكان آخر منشور لوائل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يدعو خلاله لشقيقه ياسمين عبدالعزيز، قال فيه: «حمدا لله على السلامة يا روحي.. ربنا يحميكي ويكمل شفاكي على خير وترجعي تنوري تاني».