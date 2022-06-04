نفاد جميع تذاكر حفل أنغام في جدة.. الأول لها بعد أزمتها الصحية

أعلنت الفنانة أنغام، عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفلها المقرر إحياؤه خلال الساعات القليلة المقبلة في جدة.

ونشرت أنغام بوستر الحفل، مشيرة إلى نفاذ جميع التذاكر قبل الحفل بساعات قليلة.

حفل أنغام في جدة

ويعد حفل أنغام المقرر إحياؤه في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، الأول لها بعد أزمتها الصحية، إذ خضعت مؤخرًا لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد.

ووصلت أنغام أمس إلى جدة، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، من داخل الطائرة أثناء سفرها للملكة وظهرت أنغام في كابينة القيادة، وعلقت على الصور قائلة: «سُقت الطيارة بإيد واحدة، شكرًا لطاقم الطائرة السعودية للطفكم وحسن استقبالكم أنغام في جدة».

وتصدر اسم المطربة أنغام خلال الساعات القليلة الماضية «التريند» في السعودية بعد إطلاق جمهورها ومحبيها في السعودية «هاشتاج» يحمل عبارة: «أجر وعافية أنغام».

لوحة باهتة لـ أنغام

وطرحت أنغام مؤخرًا أغنية لوحة باهتة من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كلمات أغنية لوحة باهتة

وتقول كلمات أغنية لوحة باهتة:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش